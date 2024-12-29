حسام فوزي: على اتحاد الكرة اتخاذ قرار سريع بشأن مصير كاساس

2024-12-29 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المحلل الفني، حسام فوزي، أن تنسيق الاتحاد السعودي مع مدربه قبل انطلاق البطولة، كان من العوامل الأساسية في تحقيق هذا التفوق وبلوغ الدور نصف النهائي لخليجي 26 على حساب منتخبنا الوطني، مشدداً ،على اتحاد الكرة أن يتخذ قراراً سريعاً بشأن مصير المدرب خيسوس كاساس.وقال فوزي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مدرب المنتخب السعودي أثبت تفوقه في عدة جوانب، ومنها التنسيق مع اتحاده قبل انطلاق البطولة وكان العامل الأساس في تحقيق هذا التفوق وبلوغ الدور نصف النهائي لخليجي 26 على حساب منتخبنا الوطني".وبين فوزي أن" المنتخب الوطني كان من الأولى به الدخول ببطولة الخليج بفريق شاب، وذلك لتخفيف الضغط ولتفادي النتائج السلبية التي نراها الآن". مضيفاً أن" الخروج المبكر من البطولة الخليجية ستجعله يدخل التصفيات المقبلة وهو في حالة نفسية سيئة، مما يعقد من موقفه من التأهل للمونديال".وأوضح فوزي: "قبل كأس الخليج كنا في المركز الثاني ضمن مجموعتنا، أما الآن فنبدأ التصفيات بنفس المركز لكن بظروف مختلفة تماما، داعياً المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى عقد اجتماع عاجل مع المدرب الإسباني "كاساس" لتحديد مصيره مع المنتخب، عاداً أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستبدال المدرب، خاصة مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على التصفيات الحاسمة".وشدد فوزي على أنه" في حال قرر اتحاد الكرة الإبقاء على كاساس، فمن الضروري تشكيل لجنة فنية لمناقشة خطة المدرب، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب طريقة اللعب مع إمكانيات المنتخب والمواصفات الفنية للاعبين، بما يضمن نجاح الفريق في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم".