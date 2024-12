2024-12-29 15:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد قائد "هيئة تحرير الشام" و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أحمد الشرع، أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام، فيما أشار إلى أن سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد.وقال الشرع:" لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.كما أضاف أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع […]

The post أحمد الشرع: سيتم حل هيئة تحرير الشام وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد appeared first on جريدة المدى.