السوداني: نسعى لإضافة قدرات كهربائية بتوليدها من الطاقة الشمسية

2024-12-29

المدى/بغدادأفاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بسعي الحكومة لإضافة قدرات كهربائية بتوليدها من الطاقة الشمسيةوذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "السوداني ترأس اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة". وأضاف أن "الاجتماع شهد متابعة واستعراض الإجراءات التي اتخذها الفريق، من خلال المباشرة بنصب منظومات الطاقة المتجددة في البنايات الحكومية كمرحلة […]

