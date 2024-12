أبرز الكتب المنتظرة عام 2025

2024-12-29 16:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قراءات لا بد منها: الكتب التي لا يمكنكم تفويتها خلال عام 2025 (اندبندنت)

نصيحتي الأولى لكم مع اقتراب العام الجديد أن تخصصوا مساحة واسعة على رفوف مكتبتكم، لأن العام المقبل سيشهد إطلاق مجموعة مدهشة من الإبداعات الأدبية.

سيكون عشاق الروايات على موعد مع عودة أسماء لامعة في عالم الأدب مثل تشيماماندا نغوزي أديتشي، وستيفن كينغ وإيمير ماكبرايد، إضافة إلى أعمال أولى مبهرة وأجزاء تتمة منتظرة بشغف من أبرز الكتاب الذين أثاروا اهتمام القراء خلال الأعوام الأخيرة، مثل ناتاشا براون وتوري بيترز.

وبعيداً من الأدب المتخيل، ستكون هناك إصدارات رائعة من بينها كتاب جديد للمؤرخة هالي روبينهولد، سيجذب عشاق قصص الجرائم الحقيقية، ومذكرات شخصية لكل من بيل غيتس وحتى بابا الفاتيكان نفسه!

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من المنتظر أن تتضخم "قائمة القراءة" لديكم. إليكم في ما يلي دليلنا لأهم الكتب التي لا يمكن تفويتها عام 2025.

"عد الأحلام" Dream Count لـتشيماماندا نغوزي أديتشي

تعد الرواية الأولى التي تصدرها تشيماماندا نغوزي أديتشي منذ أكثر من عقد، واحدة من أبرز الأحداث الأدبية المنتظرة لعام 2025 من دون شك. تأتي رواية "عد الأحلام" بعد مرور 12 عاماً على إصدار روايتها الشهيرة "أميركانا" Americanah، وتحكي قصصاً مترابطة لأربع نساء نيجيريات، يتصارعن مع الخيارات التي اتخذنها في حيواتهن، والتضحيات التي قدمنها، وكيف شكلت تلك القرارات شخصياتهن ومصائرهن. من المتوقع أن تكون هذه الرواية محور حديث الجميع مع حلول الخريف. تصدر الرواية خلال الرابع من مارس (آذار) 2025 عن دار فورث إستيت للنشر.

"سعيدة جداً من أجلك" So Thrilled for You لـهولي بورن

نيكي ولورين وشارلوت وستيفي أربع صديقات منذ أيام الجامعة، يعشن الآن حيوات مختلفة تماماً بعد دخولهن العقد الثالث من العمر. عندما يلتم شملهن مجدداً في حفل استقبال مولود وسط طقس حار خانق، تتوتر الأجواء. وبحلول نهاية اليوم، تصبح الأمور مستعرة، حرفياً. تتميز هولي بورن بقدرتها الفريدة على تناول الجوانب المخفية من تجربة المرأة، تلك الجوانب التي يفترض بنا ألا نتحدث عنها. ومن المؤكد أن هذا العمل الجريء الذي يستكشف الانقسام حول موضوع الأمومة لن يكون استثناء. تصدر الرواية خلال الـ16 من يناير (كانون الثاني) 2025 عن دار هودر أند ستوتن للنشر.

"قصة جريمة: الزوجات والعشيقة والدكتور كريبن" Story of a Murder: The Wives, the Mistress and Dr Crippen لهالي روبينهولد

تجبرنا هالي روبينهولد في كتبها على إعادة النظر في القضايا التاريخية التي نظن أننا نعرفها. ففي كتابها البارع "الخمس" The Five الصادر عام 2019، فككت الأساطير الكارهة للنساء التي كثيراً ما أحاطت بضحايا جاك السفاح. والآن، تأتي رواية "قصة جريمة" لتعيد استكشاف جريمة القتل المروعة التي وقعت عام 1910، إذ لقيت نجمة مسرح الموسيقى بيل إلمور مصرعها، وتبعت ذلك مطاردة واسعة للمشتبه فيه الرئيس: زوجها الدكتور كريبن. مرة أخرى، تكرس روبينهولد كتاباتها لمنح صوت للنساء اللاتي سلبهن التاريخ حق الحضور. تصدر الرواية خلال الـ27 من مارس 2025 عن دار دابلداي للنشر.

"جون وبول: قصة حب في أغنيات" John & Paul: A Love Story in Songs لإيان ليزلي

يلقي الكتاب ضوءاً جديداً على واحدة من أشهر شراكات الموسيقى في التاريخ، إن لم تكن الأكثر شهرة على الإطلاق، ليس أمراً يسيراً لكن هذا هو تماماً ما ينجح إيان ليزلي في تحقيقه من خلال كتابه "جون وبول". بداية من أول لقاء بينهما في حديقة إحدى الكنائس داخل بلدة وولتون في ليفربول نحو عام 1957، يرصد ليزلي تقلبات صداقة لينون وماكارتني، مستخدماً الموسيقى التي قدماها كخريطة لتلك الرحلة. بلا شك، سيكون هذا الكتاب خياراً مثالياً لمحبي كتاب كريغ براون المحبوب كثيراً "واحد واثنان وثلاثة وأربعة: البيتلز عبر الزمن" One, Two, Three, Four: The Beatles in Time. يصدر الكتاب خلال الـ27 من مارس 2025 عن دار فيبر للنشر.

"بصورة جذرية" Fundamentally لنصيبة يونس

بعد أن تم التخلي عنها من قبل والدتها وتركها من قبل حبيبها، تقرر ناديا قبول عرض عمل من الأمم المتحدة في العراق، وتكون مسؤولة عن إعادة تأهيل نساء تنظيم "داعش". عندما تلتقي بـسارة، التي انضمت إلى التنظيم في سن المراهقة، يتشكل بينهما رابط قوي على الفور، إذ تتقاربان بسبب خلفيتيهما المتماثلتين وشخصيتيهما المتشابهتين. ثم تكشف سارة سراً كبيراً مما يدفع ناديا إلى اتخاذ قرار شديد الصعوبة. تتقن رواية "بصورة جذرية" تحقيق توازن بين الفكاهة الحادة والأسئلة العميقة حول الإيمان والأخلاقيات والمساعدات الدولية. يصدر الكتاب خلال الـ25 من فبراير (شباط) 2025 عن دار دبليو أند أن للنشر.

"حب في المنفى" Love in Exile لشون فاي

نشأت شون فاي وهي تشعر أن الحب شيء مخصص للآخرين وليس لها، ومع تجربتها كامرأة متحولة أصبح هذا الشعور أكثر وضوحاً وعمقاً. وفي كتابها "حب في المنفى" تكشف فاي عن ضيق أفكارنا المتعلقة بالحب، وكيف نجبر أنفسنا على التغير لتتناسب مع تلك الأفكار، وكيف نشأت تلك المفاهيم من ثقافة رأسمالية. النتيجة هي بيان ذو بصيرة متنورة للغاية حول الحب بكل صوره. يصدر الكتاب خلال السادس من فبراير 2025 عن دار ألين لاين للنشر.

"ساراسواتي" Saraswati لغورنيك جوهال

لا يزال غورنيك جوهال في منتصف العشرينيات من عمره فحسب، لكنه وعلى رغم صغر سنه نال بالفعل مجموعة من الجوائز الأدبية عن قصصه القصيرة. لذلك، فإن التوقعات عالية في شأن روايته الأولى "ساراسواتي" التي سميت على اسم النهر المقدس الذي كان يجري عبر إقليم البنجاب. عندما يعود ساتنام إلى قريته الأصلية، تؤدي اكتشافات جديدة إلى بدء مخطط للكشف عن هذا النهر المقدس. إنها رحلة ستجعل قصته تتشابك مع قصص ستة من أقاربه المختلفين تماماً. ساراسواتي هي رواية أولى لا بد من الاهتمام بقراءتها. تصدر الرواية خلال الـ12 من يونيو (حزيران) عن دار سيربانتس تايل.

"خدمة الأمومة" Maternity Service لإيما بارنيت

ألم يصبح مصطلح "إجازة الأمومة" غير دقيق قليلاً، عندما تقضي الأمهات هذه الفترة في حال من الاستيقاظ المستمر؟ بعد ولادة طفلها الثاني قررت إيما بارنيت المذيعة في إذاعة "بي بي سي 4" أن تسجل بصراحة وبأسلوب متعاطف واقع إجازة الأمومة في الوقت الفعلي، آملة أن تصور بدقة التقلبات الشديدة التي تشهدها هذه الفترة الفريدة في حياة الأمهات. وتأمل في أن تبرز كيف يمكن لهذه التجربة أن تؤثر في شعور المرأة بهويتها وهدفها في الحياة. يصدر الكتاب خلال الـ13 من مارس 2025 عن دار فيغ ترى للنشر.

"الكونية" Universality لناتاشا براون

رواية ناتاشا براون الأولى "تجمع" Assembly قد لا تتجاوز 112 صفحة، لكنها كانت محملة بعمق فكري قوي. في جزء التتمة الذي يحمل عنوان "الكونية"، تعود براون مجدداً للتصدي لأسئلة حول الثروة والسلطة بأسلوبها المميز الذي يتسم بالاقتصاد الشديد والدقة الحادة في التعبير. وعندما يقتل رجل بضربة مميتة باستخدام سبيكة ذهبية، يحاول صحافي الكشف عن الحقيقة وراء الجريمة. وتنطلق تقاريره في فضاء الإنترنت وتنتشر بسرعة لكن ما يكشفه يدفع إلى طرح مزيد من الأسئلة بدلاً من تقديم الإجابات. تصدر الرواية خلال الـ13 من مارس 2025 عن دار فيبر للنشر.

"دياناوورلد: هوس" Dianaworld: An Obsession لإدوارد وايت

خلال الأعوام الـ30 تقريباً التي أعقبت وفاتها، صُورت ديانا أميرة ويلز في عدد لا يحصى من الأعمال الدرامية السينمائية والسير الذاتية والمقالات الفكرية. لكن كتاب "دياناوورلد: هوس" يعد بتقديم رؤية مختلفة عن أميرة الشعب، إذ لا يقتصر على استكشاف حياتها فحسب بل يتناول أيضاً حياة الأشخاص الذين كانوا في محيطها، وكذلك أولئك الذين لا يزالون يحيون صورتها كرمز ثقافي. من الفنانين ذوي الميول الجنسية المثلية مروراً بمجتمعات الأقليات الإثنية في بريطانيا، وصولاً إلى معجبي "الجيل زد" على وسائل التواصل الاجتماعي، يقدم الكتاب نظرة معمقة على كيفية استمرار تأثيرها الثقافي حتى اليوم. يصدر الكتاب خلال الثامن من مايو (أيار) عن دار ألين لاين للنشر.

"مختلة نفسية من العصر الفيكتوري" Victorian Psycho لفرجينيا فيتو

ماذا لو كانت المربية الصارمة في الواقع قاتلة متعطشة للدماء؟ في هذا العمل المرعب التاريخي المذهل تقوم فرجينيا فيتو بقلب المفاهيم التقليدية للعصر الفيكتوري رأساً على عقب. تصل وينيفريد نوتي إلى منزل عائلة إنسور حيث توكل إليها مهمة تحضير أندرو الصغير للالتحاق بالمدرسة الداخلية وتعليم المراهقة دروسيلا كل ما يتعلق بالآداب الأنثوية المناسبة. إلا أن أصحاب العمل لا يعلمون أن وراء فساتين وينيفريد المحتشمة وتسريحتها المتواضعة تكمن نيات قاتلة. تم بالفعل شراء حقوق تحويل الرواية إلى فيلم، مع اختيار مارغريت كوالي التي شاركت في فيلم "المادة" The Substance للعب دور البطولة. تصدر الرواية خلال الـ13 من فبراير 2025 عن دار فورث إستيت للنشر.

"ستاغ دانس" Stag Dance لتوري بيترز

رواية بيترز الأولى "تحول عكسي، يا حبيبي" Detransition, Baby التي صدرت عام 2021، كانت واحدة من أكثر الإصدارات التي أثارت نقاشات خلال ذلك العام، إذ انتهى بها المطاف لتصبح ضمن قائمة "نيويورك تايمز" الشهيرة لأفضل 100 كتاب خلال القرن الـ21. والآن، تعود توري بيترز بمجموعة من أربع قصص تتناول تجربة المتحولين جنسياً في الماضي والحاضر والمستقبل. وتظل هذه الرواية مبتكرة وعميقة وفكاهية ومثيرة للتحدي، كما هي الحال مع أعمال بيترز السابقة. يصدر الكتاب خلال الـ13 من مارس 2025 عن دار سيربانتس تايل.

"جميع الأمهات الأخريات يكرهنني" All the Other Mothers Hate Me لسارة هارمان

كانت رواية سارة هارمان الأولى في مجال الإثارة محط طلب شديد لدرجة أنها أدت إلى مزاد تنافسي بين تسع دور نشر في القطاع. وليس هذا مفاجئاً، لأن الرواية تقدم رحلة مذهلة تماماً: تخيلوا لو أن كتاب مسلسل "ماذرلاند" Motherland قرروا خوض تجربة كتابة رواية غامضة عن اختفاء شخص. فلورنس هي نجمة سابقة في فرقة غنائية نسائية فاشلة، وأم عزباء لصبي في العاشرة من عمره يدعى ديلان، وكلاهما يبدو غريباً تماماً أمام بوابة مدرسته الخاصة الراقية. وعندما يختفي أحد زملاء ديلان الأكثر إزعاجاً في رحلة مدرسية، يصبح ديلان المشتبه فيه الرئيس، مما يدفع والدته للتحول إلى محققة هاوية. يصدر الكتاب خلال الـ10 من أبريل (نيسان) عن دار فورث إستيت للنشر.

"فوضى" Gunk لسابا سامس

أحدثت مجموعة القصص القصيرة لـسابا سامس "أرسلي صوراً عارية" Send Nudes ضجة كبيرة عند صدورها عام 2022. ومنذ ذلك الحين، فازت بجائزة "بي بي سي" الوطنية لأفضل قصة قصيرة، وسميت كإحدى أفضل كاتبات روايات الفتيان في بريطانيا من قبل مجلة "غرانتا" Granta الأدبية المرموقة. لذلك، لا أتردد في القول إن توقعات مرتفعة تحيط بروايتها الأولى. تدور أحداث "فوضى" في ناد طلابي متداع في مدينة برايتون، وتستكشف الفوضى التي تنشأ بين الأشخاص، بدءاً من جولز وليون وانتهاء بـنيم ابنة الـ19 عاماً وتعمل في الحانات. وتصدر الرواية خلال الثامن من مايو 2025 عن دار بلومزبري للنشر.

"لا أحد يمكنه منحك الحرية: المهمة الحقيقية لمالكوم إكس" Nobody Can Give You Freedom: The Real Mission of Malcolm X لـكيهيندي أندروز

في هذا الكتاب الذي يتزامن صدوره ومرور 100 عام على ميلاد قائد الحقوق المدنية، يقدم كيهيندي أندروز تفنيداً لبعض الأساطير التي حامت حول إرث مالكوم إكس وأثارت كثيراً من الغموض والالتباس منذ اغتياله. يتناول أندروز من منظور جديد فلسفة مالكوم إكس ونضاله السياسي، محاولاً تسليط الضوء على مهمته السياسية خلال وقت أصبح هذا الطرح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. يصدر الكتاب خلال الأول من مايو 2025 عن دار ألين لاين للنشر.

"مقاومة" Resistance لستيف ماكوين

يلقي المخرج والفنان صاحب الرؤية الخاصة ستيف ماكوين نظرة على 100 عام من النشاط السياسي في بريطانيا. يبدأ ماكوين بالحديث عن صعود حركة منح الحقوق السياسية للمرأة في بداية القرن الـ20، ثم يسلط الضوء على لحظات مهمة مثل "يوم عمل السود" (الذي استعرضه في وثائقيه الرائع "انتفاضة" Uprising الصادر عام 2021) وإضراب عمال المناجم. ويختتم الكتاب بتناول الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2003 ضد حرب العراق. قام ماكوين بتجميع مجموعة من الصور المثيرة للاهتمام، إضافة إلى شهادات حية وإسهامات من الصحافي غاري يونغ والمنظر الثقافي بول غيلروي والبارونة تشاكربارتي، ليعرض صورة قوية عن الاحتجاجات في بريطانيا. يصدر الكتاب خلال الـ13 من فبراير 2025 عن دار فورث إستيت للنشر.

"ألبيون" Albion لآنا هوب

تلتقي مجموعة من الأشقاء في ملكية عائلتهم مترامية الأطراف بعد وفاة والدهم، وكل واحد منهم يحمل أفكاراً مختلفة تماماً حول كيفية نقل مقر إقامة أسلافه إلى القرن الـ21. وستضعهم قناعاتهم المتباينة على مسار تصادمي يهدد بكشف الأسرار وتدمير أحلامهم. تتجلى في الرواية أجواء من مسلسل "توريث" Succession وفيلم "سولتبيرن" Saltburn، مع وعد بأن تقدم "ألبيون" مزيداً من البصيرة العاطفية التي أظهرتها آنا هوب ببراعة في روايتها السابقة "توقع" Expectation الصادرة عام 2019. يصدر الكتاب خلال الأول من مايو 2025 عن دار فيغ ترى للنشر.

"عندما كانت الأمور على ما يرام" When The Going Was Good لغرايدون كارتر

غرايدون كارتر المحرر السابق لمجلة "فانيتي فير" والمؤسس المشارك لمجلة "سباي" Spy الساخرة، يغتنم الفرصة للنظر إلى الوراء في مسيرته الاستثنائية في مجال النشر، التي تزامنت مع ما يعده "آخر عصر ذهبي لنشر المجلات". يتوقع القارئ تحليلاً حاداً ومباشراً لعالم الإعلام في نيويورك وثقافة الشهرة الحديثة، مع كثير من النميمة المثيرة. ومن المؤكد أن أي شخص استمتع بقراءة يوميات تينا براون التي سبقت كارتر في رئاسة تحرير "فانيتي فير"، سيجد في هذا الكتاب ما يثير اهتمامه. يصدر الكتاب خلال الـ27 من مارس 2025 عن دار غروف برس للنشر.

"أعزب: عيش حياة كاملة بشروطك الخاصة" Single: Living a Complete Life on Your Own Terms لنيكولا سلاوسون

بدءاً مما يسمى "ضريبة العزوبية" التي يفرضها المجتمع إلى نصائح الأقارب المفرطة (ناهيك بالغرباء)، قد يكون العيش في هذا العالم وأنت وحيد أمراً صعباً، لكن هناك كثيراً من الأمور الجميلة التي يمكن اكتشافها في حياة العزوبية أيضاً. الصحافية نيكولا سلاوسون التي كانت تكتب لأعوام عن حياة العزوبية في مدونتها "ملحق العزوبية" عبر منصة "سابستاك"، تقدم الآن كتاباً صريحاً ومتأملاً يأخذكم عبر تقلبات الحياة العاطفية، ويساعدكم على إيجاد البهجة في عزوبيتكم. يصدر الكتاب خلال الـ13 من فبراير 2025 عن دار هيدلاين للنشر.

"حرة" Free لأمأندا نوكس

قضت أمأندا نوكس ما يقارب أربعة أعوام في سجن إيطالي بعدما دينت خطأً بجريمة قتل زميلتها في السكن ميريديث كيرتشر، وهي قضية استحوذت على اهتمام الصحافة العالمية وصورتها كشخصية شريرة في عناوين الصحف الصفراء. في مذكراتها، تتأمل نوكس تلك الفترة التي قضتها خلف القضبان، لكنها تغوص أيضاً في تفاصيل محاولاتها لإعادة بناء حياتها بعد تبرئتها، وهي تجربة تسعى من خلالها إلى عيش حياة طبيعية على رغم بقاء اسمها محفوراً في الذاكرة العامة. يصدر الكتاب خلال الـ25 من مارس 2025 عن دار هيدلاين للنشر.

"الأسماء" The Names لفلورنس ناب

كيف تشكل أسماؤنا ما نصبح عليه؟ إنه سؤال مثير للتأمل، تتناوله فلورنس ناب بذكاء في روايتها الأولى. عندما تذهب كورا لتسجيل مولد ابنها، تتوقف للحظة قبل اختيار اسمه. كان زوجها يتوقع أن يسميا الصغير باسمه تماشياً مع تقليد عائلي، لكنها تتساءل: هل تريد أن يحمل الطفل هذا الإرث الثقيل؟ ما يلي ذلك هو قصة تأخذ شكل الأبواب المنزلقة، إذ تستكشف ثلاث نسخ مختلفة من حياة واحدة. تصدر الرواية خلال الثامن من مايو 2025 عن دار فينيكس للنشر.

"لا تتراجع" Never Flinch لستيفن كينغ

يعود سيد الحكايات ستيفن كينغ برواية جديدة تنسج خيوطها بين خطين سرديين متشابكين. الخط الأول يتتبع ناشطة نسوية مشهورة تجد نفسها مستهدفة من قبل مطارد مهووس، بينما يدور الخط الثاني حول كاتب رسائل مجهول يهدد بقتل 14 شخصاً في فعل انتقامي مشوه. يعيد كينغ إلى الساحة واحدة من أكثر شخصياته إقناعاً هولي غيبني، ويقدم لنا مجموعة مذهلة من الشخصيات الجديدة التي لا تنسى. تصدر الرواية خلال الـ27 من مايو 2025 عن دار هودر وستوتن للنشر.

"أمل" Hope للبابا فرنسيس

يعد إصدار كتاب "أمل" حدثاً غير مسبوق، إذ ستكون المرة الأولى التي ينشر فيها بابا الفاتيكان سيرته الذاتية أثناء ترؤسه الكنيسة الكاثوليكية. كان البابا فرنسيس يعتزم في البداية إصدار هذا الكتاب بعد وفاته، لكنه قرر الآن تقديمه للعالم. ويتناول الكتاب مراحل طفولته في الأرجنتين وأيامه الأولى ككاهن منتم إلى رهبانية اليسوعيين. ويقدم نقاشاً صريحاً حول أبرز اللحظات والقضايا الجدلية التي واجهته خلال فترة حبريته. يصدر الكتاب خلال الـ14 من يناير 2025 عن دار فايكينغ للنشر.

"عرق" Sweat لإيما هيلي

تعود الكاتبة الشهيرة صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً "إليزابيث مفقودة" Elizabeth is Missing بعمل جديد مشوق يسلط الضوء على السيطرة القسرية وإدمان اللياقة البدنية. يبدو ليام وكاسي كزوجين مثاليين، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ يتحكم ليام في كل جانب من حياتها، ويضع خططاً صارمة لنظامها الغذائي ويحسب كل سعرة حرارية تتناولها وأدق تفاصيل المغذيات، بينما يصر على جدول صارم لتمارينها الرياضية. وبعد أعوام من انفصالهما يدخل ليام إلى الصالة الرياضية التي تعمل بها كاسي الآن. وهذه المرة هي من تملك زمام القوة، وهي مصممة على الانتقام منه. الرواية ليست مجرد قصة إثارة عن الانتقام بل أيضاً تحليل دقيق لثقافة العافية واللياقة. تصدر الرواية خلال الـ30 من يناير 2025 عن دار هاتشينسون هاينمان للنشر.

"شيفرة المصدر: بداياتي" Source Code: My Beginnings لبيل غيتس

يقدم بيل غيتس في مذكراته الأولى ما يشبه القصة الأصلية للمؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت" الملياردير والناشط في مجال الأعمال الخيرية. ويستعرض كتاب "شيفرة المصدر" رحلة غيتس البالغ من العمر 69 سنة، مسترجعاً طفولته غير التقليدية في سياتل وشغفه المبكر بالحوسبة، وقراره الشهير بترك جامعة هارفرد لبدء مسيرته المهنية في صناعة ناشئة آنذاك. قرار كان له تأثير هائل في تشكيل حياته وبناء أسطورته. يصدر الكتاب خلال الرابع من فبراير 2025 عن دار ألين لاين للنشر.

"الرسالة" The Message لتا نهيسي كوتس

في كتابه الأحدث، يأخذنا المرشح الذي وصل إلى القائمة المختصرة لجائزة "بوليتزر" تا نهيسي كوتس في رحلة إلى ثلاث مناطق صراع. يبدأ في داكار داخل السنغال، ويتأمل في العلاقة بين الماضي والحاضر ثم ينتقل إلى كولومبيا بولاية كارولاينا الجنوبية، حيث منعت كتبه هناك، وأخيراً إلى فلسطين. وفي كل موقع يسعى كوتس إلى استكشاف كيف يمكن للقصص التي نرويها لأنفسنا أن تصوغ العالم الحقيقي، والآثار التي تتركها وقد تكون مدمرة أحياناً. يصدر الكتاب خلال السادس من فبراير 2025 عن دار هيمش هاملتون للنشر.

"المدينة تغير وجهها" The City Changes Its Face لإيمر ماكبرايد

تعود الكاتبة الفائزة بـ"جائزة المرأة" Women’s Prize إيمر ماكبرايد برواية جديدة تعد بطريقة ما متابعة لروايتها "البوهيميون الأقل شأناً" The Lesser Bohemians الصادرة عام 2016، لكنها تقف أيضاً كعمل مستقل بذاته. وفي هذا الكتاب تعيد ماكبرايد تركيز اهتمامها على إيلي ذات الـ19 سنة وستيفن البالغ من العمر39 سنة، وهما زوجان يغمرهما شغف الحب الجديد. بعد مرور 18 شهراً، يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة واقعية لعلاقتهما التي استمرت لعامين، بعدما خمد وهج البدايات وبدأت الحياة اليومية بفرض ثقلها. تصدر الرواية خلال الـ13 من فبراير 2025 عن دار فيبر للنشر.

"الغضب الجيد: العدوانية الإيجابية ولماذا يحتاج العالم إليها" Good Anger: Positive Aggression, and Why the World Needs it لـسام باركر

خلال الأعوام الأخيرة، أحرزنا تقدماً كبيراً في تقبل المشاعر الإنسانية الصعبة والحديث عنها. لكن يبقى الغضب واحداً من أكثر هذه المشاعر تعقيداً، إذ ما زال المجتمع ينظر إليه كإحساس محرم. في كتاب "الغضب الجيد"، يستكشف الصحافي سام باركر كيف يمكننا فهم هذا الشعور الذي يحمل أسوأ وصمة عار بصورة أفضل، وكيف أن توظيف قوته بطريقة إيجابية قد يسهم في تحسين حياتنا. يصدر الكتاب خلال الخامس من يونيو 2025 عن دار بلومزبري للنشر.

"قضية مشبوهة للغاية" A Particularly Nasty Case لآدم كاي

بعد أن حققت سيرته الذاتية الصريحة والجريئة عن تجربته كطبيب مبتدئ نجاحاً مبهراً، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني أصبح حديث الجميع، يتجه آدم كاي الذي صار الآن كاتباً وكوميدياً إلى الكتابة الروائية، مع التركيز على البيئة الطبية نفسها. في هذه الرواية، يتتبع القارئ شخصية الدكتور إيتان روز وهو الشخص الوحيد في مستشفاه الذي يشتبه في حدوث جريمة عندما يتعرض أحد زملائه لذبحة قلبية قاتلة. ومع وفاة زميل آخر في ظروف مشابهة، تتعزز شكوكه وتزداد قناعته بأن هناك أمراً غير طبيعي يحدث. فهل هو على وشك اكتشاف شيء حقيقي، أم أنه يغرق في أوهامه؟ يصدر الكتاب خلال الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2025 عن دار ترابيز للنشر.

"هارك: كيف تستمع النساء" Hark: How Women Listen لأليس فينسنت

يقال للنساء في كثير من الأحيان إنهن مستمعات جيدات (تماماً كما يقال لهن إنهن يجب أن يكن بارعات في تعدد المهام)، لكن ماذا عن حقيقة العوالم التي يعشن فيها؟ كيف يتعاملن مع الضجيج الذي يصنعه الرجال؟ وماذا يحدث عندما يشعرن بعدم الاستماع إليهن؟ في كتابها "هارك" تتناول أليس فينسنت كيفية تأثير الصوت في الحياة وكيف يمكن أن يكون الاستماع بعمق وسيلة للشفاء. وتستعرض فينسنت ما إذا كان الاستماع بصورة أعمق قد يساعدنا على إعادة الاتصال بأنفسنا والآخرين. يصدر الكتاب خلال الأول من مايو 2025 عن دار كانونغيت للنشر.

"دولة الأحلام" Dream State لإيريك بوكنر

لقد تمت المبالغة بصورة كبيرة في التقارير التي تزعم موت "الرواية الأميركية الكبرى"، يكفي أن نلقي نظرة على الأعمال الرائعة التي صدرت أخيراً مثل "ديمون كوبرهيد" Demon Copperhead لباربارا كينغزلافر أو "تسوية لونغ آيلاند" Long Island Compromise لتافي بروديسر أكنر. وإحدى الروايات الملحمية التي تمتد على عقود والتي تثير حماسة الناشرين، هي "دولة الأحلام" لإيريك بوكنر. وتدور أحداث الرواية في ولاية مونتانا، وتتبع كيف أن أحداث صيف واحد تؤثر في حياة ثلاثة أصدقاء وأطفالهم الذين يسعون إلى الهرب من إرث آبائهم. ويصدر الكتاب خلال الثامن من مايو 2025 عن دار سكيبتر للنشر.

"مظلم كالقاع" Dark Like Under لأليس تشادويك

تتوالى أحداث هذه الرواية الأولى المكتوبة بأسلوب ساحر على مدار يوم واحد في مدرسة ثانوية خلال الثمانينيات. وتواجه مجموعة من الطلاب صدمة كبيرة عندما يتلقون خبر وفاة معلمهم المحبوب فجأة، وهو الخبر المأسوي الذي يفضي إلى زيادة التوترات في علاقاتهم المراهقة المضطربة والارتباطات العاطفية البدائية بينهم. إنها الرواية التي تترك أثراً عميقاً في ذهن القارئ، وتظل عالقة في الذاكرة طويلاً بعد أن ينتهي من قراءتها. تصدر الرواية خلال الـ27 من فبراير 2025 عن دار دونت بوكس للنشر.

"الأم ماري تأتي إلي" Mother Mary Comes to Me لأرونداتي روي

تستعرض الكاتبة الفائزة بجائزة "بوكر" عن روايتها "إله الأشياء الصغيرة" The God of Small Things في مذكراتها الأولى، تجربة فقدان والدتها عام 2022. كانت العلاقة بين أرونداتي روي ووالدتها ماري المعلمة والناشطة علاقة معقدة، يتردد صداها عبر أعمالها الأدبية. في "الأم ماري تأتي إلي" تحاول روي معالجة مشاعرها تجاه المرأة التي ابتعدت منها عندما بلغت الـ18، وتتعامل مع حزن شديد لم تكن تتوقعه، وهو الحزن الذي فاجأها وجعلها تشعر "بخجل أكبر بكثير من أن يكون بسيطاً". ويعد العمل بالتنقيب في كل تعقيدات العلاقة بين الأم وابنتها. يصدر الكتاب خلال الرابع من سبتمبر 2025 عن دار هيميش هاميلتون للنشر.

"وعدونا بالقمر" We Were Promised the Moon لـفيكي سبرات

ارتفعت أسعار المنازل بصورة غير مسبوقة، وارتفعت كلف الحاجات الأساس. حتى أولئك الذين كانوا يعتاشون على دخل عُدَّ في الماضي ثابتاً وجيداً، أصبحوا يكافحون من شهر إلى آخر، فكيف حال من يتقاضون رواتب أقل؟ في كتابها الأول "مستأجرون" Tenants تناولت فيكي سبرات أزمة السكن، وها هي الآن تواصل تسليط الضوء على تدهور مستويات المعيشة وكيف أثر ذلك في حياة جيل الألفية و"الجيل زد"، الذين تم بيعهم صورة لحياة الراشدين تبدو الآن شبه مستحيلة التحقيق. يصدر الكتاب خلال الـ14 من أغسطس (آب) 2025 عن دار فورث إستيت للنشر.

"ساعة البنفسج" The Violet Hour لـجيمس كاهيل

تدور رواية الناقد جيمس كاهيل الثانية في عالم الفن المتألق، إذ تبرز شخصية توماس هالر البطل الذي يمتلك الحياة المهنية التي يحلم بها معظم الفنانين: عروض بارزة وداعمون أثرياء وشهرة عالمية. لكن شهرته بنيت على كذبة، وهي الآن على وشك أن تبدأ بالتكشف. تقدم الرواية نظرة مثيرة على صناعة مبنية على المظاهر. يصدر الكتاب خلال الـ27 من فبراير 2025 عن دار سكيبتر للنشر.

"أنا أخلق متعتي الخاصة" I Make My Own Fun لـهانا بير

مارينا ممثلة من نجوم الصف الأول تتمتع بحياة مثالية كما يظهر على السطح. لكنها في الكواليس شخصية رهيبة حقاً، تبث الفزع في قلب مساعدتها الشخصية بأوامرها الجامحة وتقلبات مزاجها المفرطة. وعندما تلتقي آنا داخل إحدى الحانات تبدأ مارينا بالانغماس في هوس مرضي يصل إلى درجة اليأس، لتكتشف بسرعة أن هناك أموراً لا يمكن شراؤها. الرواية الأولى لهانا بير تعد تحليلاً هزلياً لثقافة المشاهير وتأخذكم في اتجاهات غير متوقعة. تصدر الرواية خلال السادس من مارس 2025 عن دار أتلانتك للنشر.