2024-12-29 16:05:01 - المصدر: واع

‏بغداد – واع - نصار الحاج

أعلن مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لمبادرة "ريادة"، حسين فلامرز، اليوم الأحد، عن نتائج مبادرة "ريادة" خلال عام 2024، فيما أشار إلى أنها تضمنت منح 8130 قرضاً.

وقال مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح مؤتمر ومعرض "ريادة" في 14 -12- 2024، وهو تتويج لأكثر من 18 شهرا من العمل و12 شهرا من التدريب، مما أسفر عن حصول 8130 مستفيدا من قروض مبادرة ريادة".

وتابع، أن "هذه القروض بدأت في شهر نيسان من العام الجاري 2024 واستمرت حتى كانون الأول من 2024، أي لمدة ثمانية أشهر تقريبا، حيث تم توزيع هذه القروض بين مختلف محافظات العراق، بما في ذلك بغداد، وشملت جميع المهن، مثل الحرفية والمهنية والإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى المشاريع الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي".

وأضاف، أن "خطة العام المقبل 2025 سيتم توسيع مراكز التدريب في العراق، وستزيد المساحات التدريبية، فضلاً عن إدراج عدد أكبر من الجامعات ومنتديات الشباب والرياضة ضمن المبادرة، كما تم شمول أكثر من 300 إعدادية مهنية في عام 2024، على أن يستمر التدريب لآخر إعدادية مهنية ليصل العدد إلى 340 إعدادية مهنية".

وأشار إلى، أن "هنالك 1152 مدرباً مسجلاً في قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، في حين أن عدد الشباب المُسجلين الراغبين في المشاركة بلغ 424,000 شاب، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الإقبال على التسجيل الذي افتتح بتاريخ 16 كانون الأول".

ولفت إلى، أن "عدد المسجلين في مبادرة "ريادة" قد تجاوز 424,000 شخص، فيما بلغ عدد المتدربين في العام الماضي 53,000 شخص، وعدد الذين أكملوا التدريب 29,000 ، وعدد الذين قدموا على القروض ونجحوا يتراوح عددهم ما بين 18,000 إلى 19,000 شخص، أما عدد القروض المُستلمة بلغ 8130 قرضاً، مما أسهم في توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل"، مؤكداً "شمول عدد أكبر بالقروض في العام القادم 2025".