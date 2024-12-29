بالأرقام.. الإعلام الحكومي يعلن عن المشاريع المنجزة ضمن خطة العام الحالي

2024-12-29 16:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلن فريق الإعلام الحكومي ، اليوم الأحد ، عن عدد المشاريع المنجزة ضمن البرنامج الحكومي للعام الحالي ، فيما أكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوفت بالتزاماتها بشأن المشاريع التي تشرف عليها بما ورد ضمن خطة عام 2024.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أوفت بالتزاماتها بما ورد في البرنامج الحكومي ضمن خطة عام 2024، بشأن المشاريع التي تشرف عليها ، منها مشروع الأبنية المدرسية النموذجية بمرحلته الأولى البالغة (1000) مدرسة في عموم محافظات العراق ، حيث افتتح رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين (790) مدرسة عبر دائرة تلفزيونية، وبلغ عدد المنجز الكلي لغاية الآن (962) مدرسة، ومن المقرر إنهاء بقية المواقع نهاية العام الحالي".

وأضاف مجيد، أن "مشاريع صندوق إعمار ذي قار، بلغ عددها (405) مشاريع، أنجز منها (252) في مختلف القطاعات، وسيتم وضع الحجر الأساس لعدد آخر من المشاريع الاستراتيجية في عدد من الوحدات الإدارية" ،مشيراً إلى أن "أهم المشاريع التي أنجزت، هي: ملعب الناصرية الدولي سعة 20 ألف متفرج والمرحلة الأولى من مدينة أور السياحية والمباشرة بالمرحلة الثانية، والانتهاء من المرحلة الأولى من كورنيش الناصرية والمباشرة بالمرحلة الثانية، ومستشفى البطحاء (100) سرير ومشروع الأرض المخدومة ومداخل مدينة الناصرية وطريق يا حسين ، فضلاً عن إنشاء محطات رفع وتحلية وتصفية المياه ، بالإضافة إلى تأهيل الطرق الريفية".

وحول مشروع الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، أوضح مجيد، أن "عدد الخدمات التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية بلغ (924) خدمة، منها (488) إلكترونية و (436) ورقية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما تجاوز عدد وثائق صحة الصدور الورقية التي تم إلغاؤها أكثر من 11 مليوناً و500 ألف وثيقة، وتم تحويلها إلكترونياً، بحسب مشروع الوثائق الإلكترونية المؤمنة".

وبخصوص مطار الناصرية الدولي، أكد مجيد، أن "نسب إنجازه وصلت إلى مراحل متقدمة ضمن صالة المسافرين الرئيسة وبرج المراقبة والمدرج والفندق وصالات الخدمات الإدارية والأرضية".

وأشار إلى أن "خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن برنامج إعداد الكوادر القيادية في المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، فقد تضمن برنامج سنة 2024، مشاركة (375) من درجات المديرين العامين صعوداً، ضمن برامج الدورات التدريبية وورش العمل، تضمنت تقديم (99) بحثاً، وإبرام (5) اتفاقيات مع منظمات محلية ودولية، وثلاثة برامج لاطلاع المشاركين على تجارب الدول المتقدمة".

ولفت إلى أن "النسب المذكورة، تحققت ضمن الفترات الزمنية المحددة، كما حظيت المشاريع باهتمام استثنائي من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية دورية إلى جميع المشاريع لمتابعة نسب الإنجاز".