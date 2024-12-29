وزير الإعمار يفتتح مشروع ماء البغدادي في محافظة الأنبار

2024-12-29 16:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، مشروع ماء البغدادي في محافظة الأنبار.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، افتتح مشروع ماء البغدادي في محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "المشروع يعمل بطاقة تصميمية تبلغ 3000م3 بالساعة ومن إشراف المديرية العامة للماء، وتنفيذ شركة الفاو الهندسية، وقد شيد على مساحة 22دونماً".

وأشار إلى، أن "المشروع يغذي مناطق البغدادي والجبة والدولاب والقرى التابعة لها، ويستهدف خدمة حوالي 50 ألف نسمه وبكلفة مالية أكثر من 44 مليار دينار عراقي".