بعملية نوعية.. القبض على احد الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر

2024-12-29 16:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، إلقاء القبض على احد الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر، بعملية نوعية خارج العراق.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض أحد الإرهابيين صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء".

وأضافت، ان" دماء العراقيين ستبقى تلاحق الإرهابيين لحين الاقتصاص منهم ونيل جزاءهم العادل ولن تهدأ قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخبارية لحين الوصول إلى كل مجرم اثم ارتكب جريمة نكراء بحق الأبرياء.