خلية الإعلام الأمني تعلن القبض على أحد الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر

2024-12-29 16:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن القبض على أحد الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء".

وأضافت أن "دماء العراقيين الزاكيات ستبقى تلاحق الإرهابيين لحين الاقتصاص منهم ونيل جزاءهم العادل"، مشيرة الى أن "قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخبارية لن تهدأ لحين الوصول إلى كل مجرم آثم ارتكب جريمة نكراء بحق الأبرياء".