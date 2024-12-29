باريس يبحث عن حل جديد لصفقته المعطلة

2024-12-29 16:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، بتدخل مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للبحث عن حل لإحدى الصفقات المعطلة بصفوف الفريق.

وقالت صحيفة لوباريزيان، إن إدارة بي إس جي تتواصل مع نادي ريمس لمعرفة أسباب عدم مشاركة لاعب الوسط الأرجنتيني غابرييل موسكاردو في المباريات.

وأضافت أن مسؤولي ريمس ولوكا إلسنر مدرب الفريق أشادوا بالحالة الذهنية الجيدة للاعب كورينثيانز السابق، لكن مشاركته لدقائق قليلة لا تقنع مسؤولي باريس، مؤكدة أن سان جيرمان يميل للبحث عن خيارات أخرى لإعارة موسكاردو، حيث استفسرت عنه أندية فرنسية أخرى، وأيضا أندية خارج حدود فرنسا.

وتعاقد باريس مع موسكاردو (19 عاما) في الصيف الماضي وأعاره مباشرة إلى ريمس لنهاية الموسم الجاري.

إلا أن اللاعب الأرجنتيني الواعد شارك كبديل لدقائق قليلة في ثلاث مباريات فقط.

المصدر: وكالات



