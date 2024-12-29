2024-12-29 16:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن نجاح جهاز المخابرات الوطني العراقي في اعتقال أحد "الإرهابيين" المطلوبين، المتورطين بجريمة "سبايكر" التي راح ضحيتها مواطنون عراقيون أبرياء.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت بمتابعة دقيقة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية، بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف البيان أن المعتقل مطلوب بموجب مذكرة قبض قضائية لتورطه في جريمة سبايكر (عام 2014).

وأكدت القيادة أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية ستواصل ملاحقة كل من أجرم بحق العراقيين، مشددة على أن دماء الشهداء الأبرياء ستظل تطارد الجناة حتى ينالوا جزاءهم العادل.