2024-12-29 16:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرا، ليكون خامس طفل يتوفى بسبب البرد خلال أقل من أسبوع.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "الرضيع المتوفي يبلغ من العمر شهرا واحدا"، مشيرة […]

The post صحة غزة: وفاة 5 أطفال نتيجة البرد خلال أسبوع appeared first on جريدة المدى.