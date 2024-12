2024-12-29 16:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر،أن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد تشمل تخفيض سن التقاعد ومطالبات بإعادته إلى 63 عامًا. وقال كوجر، خلال حديث لـ(المدى)، إنه "لا يوجد أي مقترح قدم من قبل الحكومة أو من هيئة التقاعد حول تعديل قانون التقاعد الموحد". وأضاف أن "المقترح الموجود حالياً تم تقديمه من قبل […]

The post اللجنة المالية: التعديلات المقترحة على قانون التقاعد تشمل تخفيض سن التقاعد ومطالبات بإعادته إلى 63 عامًا appeared first on جريدة المدى.