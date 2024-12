هجمة سعودية على يونس محمود.. رياضة أم تصفية حسابات قديمة؟

2024-12-29 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثارت ردود الفعل السعودية تجاه نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود استياءً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث تجاوزت هذه الردود حدود الرياضة لتتحول إلى موجة من التشفي والهجوم الشخصي. وهذه التعليقات، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي السعودية، عكست أبعادًا أعمق من مجرد خلاف رياضي، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن الأسباب التي …

