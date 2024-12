التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2024 / 2025

2024-12-29 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، جدول الامتحانات التمهيدية / الخارجي للعام الدراسي 2024 – 2025. وذكر بيان للوزارة، أن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اعلنت جدول الامتحانات التمهيدية/ الخارجي للعام الدراسي ۲۰۲٤_٢٠٢٥ للمراحل كافة ( الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي ) للدراسات العربية والكردية والتركمانية، وكما ادناه:

