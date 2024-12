2024-12-29 16:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لمبادرة “ريادة”، حسين فلامرز، اليوم الأحد، عن نتائج مبادرة “ريادة” خلال عام 2024، فيما أشار إلى أنها تضمنت منح 8130 قرضاً. وقال مستشار رئيس الوزراء، للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح مؤتمر ومعرض “ريادة” في 14 -12- 2024، …

The post مستشار حكومي يحصي نتائج مبادرة “ريادة” first appeared on Observer Iraq.