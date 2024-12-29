2024-12-29 16:36:04 - المصدر: ايشان

كشفت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، عن اعتقال شخص متهم بالتورط في التخطيط للهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري الليلة الماضية في مدينة بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل ضابط في الاستخبارات وعنصر من حمايته. وأعلن مجتبى قهرماني، رئيس المحكمة العليا في مقاطعة هرمزغان، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص واحد […]

ظهرت المقالة السلطات الإيرانية تعتقل العقل المُخطط للهجوم الانتحاري في مدينة بندر لنجة أولاً على ايشان.



