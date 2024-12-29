2024-12-29 16:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد الإرهابيين المتورطين بجريمة سبايكر. وذكرت القيادة في بيان، ان “عملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض أحد الارهابيين صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة […]

ظهرت المقالة اعتقال أحد المتورطين بـ”مجزرة سبايكر” أولاً على ايشان.



