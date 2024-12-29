2024-12-29 16:36:04 - المصدر: ايشان

لم تستجب وزارة الاتصالات لتوجيهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بشأن إعادة النظر في قرار حجب المواقع الالكترونية، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية حول استمرار حجب المواقع. وكان السوداني قد أصدر توجيها رسميا يدعو فيه وزارة الاتصالات إلى إعادة النظر في حجب موقعين إلكترونيين، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات بحجب مواقع إلكترونية دون […]

ظهرت المقالة الاتصالات لا تستجيب لتوجيهات السوداني بشأن إعادة النظر بحجب المواقع أولاً على ايشان.



