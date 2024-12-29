تأجيل نهائي بطولة "خليجي 26" وتحديد موقف الدور المقبل

2024-12-29 17:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعدل موعد نهائي بطولة "خليجي 26" (رويترز)

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل موعد نهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 26) إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) 2025.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية خلال الثالث من يناير 2025، قبل أن يتخذ الاتحاد الخليجي قراراً بتأجيل المباراة لمدة يوم.

وذكر حساب بطولة (خليجي 26) عبر منصة "إكس" أن الاتحاد قرر عدم تأجيل مباراتي نصف النهائي، وإقامتهما في موعدهما الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي خالد المقرن عبر تصريحات نقلتها قنوات "الكأس" الرياضية، أن هناك أسباباً "خاصة" اقتنعت بها اللجنة من أجل اتخاذ قراري التأجيل والتثبيت.

وأوضح المقرن "أتحدث عن وجهة نظر لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي التي رأت أنه ما دامت المباراة أُعلنت تبقى في أوقاتها".

وأكد المقرن أن الأمر عُرض على الاتحادات المستمرة حتى الآن في البطولة، وحصل على موافقة الموجودين في الدور قبل النهائي على القرارات.

وستقام مباراة الكويت والبحرين في استاد جابر الأحمد الدولي، ومباراة عمان والسعودية في ملعب جابر المبارك بالكويت.

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ويستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباراة النهائية.

وكان تأهل من المجموعة الأولى كل من الكويت في الصدارة برصيد خمس نقاط، وعمان في الوصافة بالرصيد نفسه، وودع المنافسات من هذه المجموعة منتخبا قطر والإمارات اللذان جمعا نقطتين فحسب.

ومن المجموعة الثانية التي شهدت كثيراً من الإثارة في أحداثها تأهل منتخب السعودية متصدراً برصيد ست نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي تأهلت به البحرين في الوصافة، بينما ودع الثنائي العراق واليمن المنافسات برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.



