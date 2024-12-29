كوريا الجنوبية تعلن حدادا وطنيا 7 أيام على ضحايا الطائرة

2024-12-29 17:45:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الحداد الوطني حتى الرابع من يناير المقبل على ضحايا تحطم طائرة في مطار موان الدولي.

كانت السلطات الكورية الجنوبية أعلنت أن حصيلة الضحايا في حادث تحطم طائرة ارتفع إلى 179 قتيلًا من 181 شخصًا كانوا على متنها.

وأكدت السلطات أن الحادث وقع في تمام الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة "جيجو إير" عن المدرج في أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غربي سول، بحسب وكالة الكورية للأنباء "يونهاب".

وأشارت سلطات الإطفاء إلى أن جسم الطائرة مُدَّمَر بشكل شبه كامل، ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين، وعمليات انتشال الجثث جارية، وهو ما يستغرق بعض الوقت.