الصحة تنوه بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن

2024-12-29 17:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، توضيحا بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، مبينة انه سيتم ترحيل الاعداد المتبقية من خريجي العام (2022-2023) إلى السنة القادمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنها "تؤكد متابعتها تعيين الخريجين من ملاكاتنا الطبية والصحية وكافة العناوين "، لافتة الى أنه "استناداً الى […]

