2024-12-29 17:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى افاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن قلة السيولة المالية تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين. وقال المصدر، ان الموظفين في اغلب الوزارات لم يستلموا حتى اليوم، رواتب شهر كانون الأول الحالي على الرغم من قرب انتهاء الشهر. وأضاف المصدر، أن قلة السيولة المالية وراء هذا التأخير، مبينا ان الموظفين كانوا سابقا يتسلمون رواتبهم في […]

The post رواتب الموظفين تترقب "السيولة المالية" appeared first on جريدة المدى.