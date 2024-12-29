عودة المغتربين والتعايش السلمي.. آمال مسيحيي أربيل في السنة الجديدة

2024-12-29 17:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع اقتراب حلول سنة 2025، ينتظر أبناء المكون المسيحي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تحقق امنياتهم في السنة الجديدة.

وتتركز أمنيات أبناء هذا المكون على التعايش السلمي والأمن والاستقرار إضافة إلى امنيات بتحسن أوضاع المسيحيين و عودة المغتربين.

وقال صباح (مواطن من عينكاوة) لوكالة شفق نيوز، ان "أمنيتي الكبرى هي أن يستمر التعايش السلمي في أربيل وفي إقليم كوردستان بشكل عام، نحن هنا مثل عائلة واحدة، مسيحيون ومسلمون وأيزيديون وغيرهم، وأتمنى أن تتعمق هذه الروابط أكثر، كما أتمنى أن يعود المسيحيون الذين غادروا بسبب الظروف الصعبة في السنوات الماضية".

وأكد أن "مدينة أربيل كانت وستبقى بيتاً للجميع، وأدعو الله أن يُديم الأمن والسلام على الإقليم وعلى العراق كله".

من جانبها قالت مريم (مواطنة مسيحية) لوكالة شفق نيوز: "أتمنى أن يكون العام الجديد بداية لعودة كل من هاجر من المسيحيين إلى أرضهم وبيوتهم. وأتمنى وأن يشعر كل المواطنين بالأمان والكرامة ونحن لدينا ايمان أن الشباب قادرون على بناء مستقبل أفضل إذا توفرت لهم الفرص والبيئة الآمنة، وهذا ما أرجوه في العام الجديد".

وبدوره قال جرجس (مواطن مسيحي) لوكالة شفق نيوز: "أتمنى أن يستمر الاستقرار الذي نعيشه هنا وأن يعمّ السلام العراق كله ومنيتي أيضاً أن يُتاح للمسيحيين المغتربين فرصة للعودة إلى مدنهم الأصلية والبدء من جديد. نحن نُحب هذه الأرض، ونأمل أن نساهم جميعاً في بنائها وتطويرها في ظل الأمن والتآخي".