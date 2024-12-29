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توضيح بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية

توضيح بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية
توضيح بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية
2024-12-29 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد،  توضيحا بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، مبينة انه سيتم ترحيل الاعداد المتبقية من خريجي العام (2022-2023) إلى السنة القادمة استناداٍ الى قرار مجلس الوزراء المرقم (24684) لسنة2024. وقالت الوزارة في بيان : إنها “تؤكد متابعتها تعيين الخريجين من ملاكاتنا الطبية والصحية وكافة العناوين “، مبينةً …

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توضيح بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية

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