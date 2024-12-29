بعد الخسارات المتتالية.. غوارديولا يخطط للتعاقد مع 5 لاعبين موهوبين

2024-12-29 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخطط الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لإعادة فريقه إلى طريق الانتصارات عبر التعاقد مع 5 لاعبين، بعد تعرض فريقه إلى الخسارة 9 مرات في آخر 13 مباراة منها 3 تعادلات وفوز وحيد.

وأبانت "صنداي تايمز" البريطانية أن الإسباني بطل الدوري الإنجليزي 6 مرات يخطط إلى تقوية عناصره بالتعاقد مع 5 لاعبين أو بعضا منهم في فترة الانتقالات الشتوية وهم المهاجمان الألمانيان جمال موسيالا وفلوريان فيرتز ولاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش ولاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي والمدافع الإنجليزي مارك غيهي.

ويعاني سيتي من إصابة عدد من لاعبيه في المباريات الماضية أبرزهم الإسباني "رودري" الذي يستمر غيابه حتى العام المقبل بعد قطع في الرباط الصليبي لركبته فيما غاب المصابون الآخرون مثل البلجيكي دوكو والإنجليزيين ستونز وغريلش.

وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية كذلك النادي الأزرق بلاعبين آخرين مثل ليام ديلاب المعار إلى إبسويتش تاون والمتألق المصري عمر مرموش والإسباني داني أولمو الذي اقترب خروجه من برشلونة لأسباب إدارية.