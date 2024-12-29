2024-12-29 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خسر منتخبُ الشباب لكرة القدم، مباراته الودية أمامَ منتخبِ شباب اليمن بنتيجة هدفين من دون ردٍّ في المباراةِ التي جرت مساء اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2024) على ملعبِ الساحر أحمد راضي في العاصمةِ بغداد.

وتأتي المباراة، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا دون 20 التي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط /فبراير، ولغاية الأول من آذار /مارس المُقبل.

واعتمد الجهازُ الفنيُّ لمنتخب الشباب العراقي، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على اللاعبين المُتاحين في صُفوفِ المنتخب للمشاركةِ في مباراةِ اليوم، بسبب غيابِ عددٍ من لاعبي المنتخب لارتباطهم مع أنديتهم في التحضيرِ لمبارياتِ دوري نجوم العراق.