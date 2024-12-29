انتحار مسؤول عسكري داخل مقر قيادة عمليات ديالى

2024-12-29 18:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانتحار مسؤول مستودعات فوج عسكري في مقر قيادة عمليات ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مسؤول مستودعات فوج عسكري في قيادة عمليات ديالى انتحر داخل مقر القيادة على أطراف مدينة بعقوبة.

وأوضح المصدر، أن المسؤول، منتسباً برتبة "ن.ض." وهو من أهالي العاصمة بغداد، أطلق النار على رأسه في غرفة أحد الضباط داخل المقر.

وبين، أن الجهات الأمنية المعنية فتحت تحقيقًا في الحادث لتحديد ملابساته.