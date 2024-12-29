2024-12-29 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخبُنا للشباب، اليوم الأحد، مباراته الودية أمامَ منتخبِ شباب اليمن بهدفين دون رد ، تحضيرا لنهائياتِ كأس آسيا دون سن الـ 20 التي ستقام في الصين.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبُ الشباب خسر مباراته الودية أمامَ منتخبِ شباب اليمن بنتيجة هدفين من دون ردٍّ في المباراةِ التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعبِ الساحر أحمد راضي في العاصمةِ بغداد، وذلك ضمن تحضيراتهما لنهائياتِ كأس آسيا دون 20 التي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط /فبراير، ولغاية الأول من آذار /مارس المُقبل".وأضاف، "اعتمد الجهازُ الفنيُّ لمنتخبنا الشبابيّ، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على اللاعبين المُتاحين في صُفوفِ المنتخب للمشاركةِ في مباراةِ اليوم، بسبب غيابِ عددٍ من لاعبي المنتخب لارتباطهم مع أنديتهم في التحضيرِ لمبارياتِ دوري نجوم العراق".