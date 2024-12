2024-12-29 19:09:04 - المصدر: جمار

إذا كنتِ "عازبة" أو "لم تتزوجي من قبل" فلن تجدي طبيبة نسائية تستقبلكِ، أو ستواجهين صعوبة في قبول حالتكِ المرضية للكشف عنها في المستشفيات، وقد يطلب منكِ اصطحاب وليّ أمركِ ليوافق الأطباء على فحصك.. تجارب أربع نساء بالعيش مع الألم..

