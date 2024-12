البرلمان يتحرك لاستجواب عدنان درجال بعد خسارة المنتخب العراقي أمام السعودية

2024-12-29 19:25:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى كشفت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن استضافة مرتقبة لرئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال، وطلبت من الاتحاد كافة الأوليات المتعلقة بصرفيات المعسكرات والإيفادات وغيرها لبيان أسباب الإخفاق في ظل عدم وجود تقصير حكومي في دعم المنتخب الوطني. وكان المنتخب الوطني العراقي قد خسر أمام السعودية بنتيجة 1-3 في […]

