2024-12-29 19:25:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى خسر منتخبُ الشباب لكرة القدم، مباراته الودية أمامَ منتخبِ شباب اليمن بنتيجة هدفين من دون ردٍّ في المباراةِ التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعبِ الساحر أحمد راضي في العاصمةِ بغداد. وتأتي المباراة، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا دون 20 التي ستقام في الصين للفترة من 12 شباط /فبراير، ولغاية الأول من آذار […]

The post منتخب الشباب يخسر أمام نظيره اليمني appeared first on جريدة المدى.