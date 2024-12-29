من الأجداد إلى الأحفاد.. مرض الكبد يتحول للعنة تفتك بالبسطاء في يثرب

2024-12-29 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن مسؤول محلي، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، عن ما اسماها تراكمية مرض انتقل من الأجداد إلى الأحفاد في ناحية يثرب بصلاح الدين.

وقال مدير ناحية يثرب حارث عبد النبي لـ"بغداد اليوم"، إن "مع نهاية 2024 يجب اطلاع الرأي العام في العراق حول حقائق مؤلمة حيال مرض الكبد الفايروسي الذي باتت يثرب هي مركز الاصابات الأعلى على مستوى العراق منذ سنوات ورغم مناشداتنا المتكررة بخطورته وتنامي الاصابات لكن لم يحصل أي تغير ولايزال المرض يحصد أرواح المزيد".

وأضاف، أن "أكثر من 3 آلاف إصابة موجودة في يثرب لوحدها، وربما العدد أكبر مع بقية القرى والقصبات لدرجة أن المرض انتقل من الاجداد الى الأبناء والآن الاحفاد وكأنها لعنة تفتك بالبسطاء"، مؤكدا، أن "الاصابات تتسع يوما بعد آخر، ما يستدعي أن يكون للحكومة ووزارة الصحة وصولا الى الجهات المحلية في صلاح الدين دورا في الانفتاح على ضحايا الكبد الفايروسي".

وأشار الى أن "أسباب الانتشار متعددة، وفق بعض الخبراء، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك خريطة طريق واضحة المعالم تدفع الى احتواء المرض"، متسائلا: "هل من المعقول الصمت عن وجود أكثر من 3 آلاف إصابة مؤكدة في ناحية صغيرة، مساحة وسكانا".

ويعتبر من الأمراض الوبائية المرتبطة بتلوث المياه، وينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان عن طريق الفم بواسطة المأكل والمشرب الملوثين. ولأن الفايروس يخرج من جسم المصاب عن طريق البراز فعادة يكون سبب العدوى مياه الشرب الملوثة بمياه الصرف الصحي. تتراوح فترة حضانة الفايروس بين أسبوعين و9 أسابيع.