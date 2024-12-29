المالكي: مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية "ضرورة"

2024-12-29 19:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية بضرورة.

وقال المالكي في مقابلة مع العراقية الفضائية ستعرض غداً إن "العملية السياسية لم ولن تتأثر بالتحركات التي تجري هنا وهناك"، مبيناً أن "الحشد الشعبي قوة وليس مليشيا".

وأضاف أن "مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ضرورة".

ويوم أمس السبت (28 كانون الأول 2024)، أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، أن كتلته لو ارادت تشكيل فصائل مسلحة لما دعمت القوات الأمنية.

وقال في تدوينة له على منصة (x) تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عمل على تشكيل وتسليح جميع صنوف القوات المسلحة، واستمرت دولة القانون عبر خطابها بدعم مؤسسات الدولة الأمنية باعتبارها الضمانة الأكيدة لحفظ وحدة البلاد وأمن العباد".

وأضاف أن "ذلك يأتي إيماننا بدولة قوية قادرة، ولو أردنا تشكيل فصائل مسلحة لما دعمنا القوات الأمنية ولانتهزنا المراحل الماضية".

وجاء ذلك، بعد ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر عراقية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً.