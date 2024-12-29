وزير الثقافة يؤكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم والارتقاء بواقع السياحة

2024-12-29 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الأحد، استعداد الوزارة لتقديم الدعم والارتقاء بواقع السياحة، مثمّناً دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود البرنامج الحكومي.وقالت رابطة الرافدين لتنشيط السياحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "استقبلت في مقرها ببغداد، وزير الثقافة والسياحة والآثار، يرافقه رئيس هيئة السياحة ناصر غانم مراد وعدد من المدراء العامين في الهيئة".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والرابطة، حيث هنأ الوزير رئيس وأعضاء الرابطة بمناسبة تأسيسها، مثمّناً دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني وجهود جميع دوائر وكوادر الوزارة في جعل السياحة العراقية، وبجميع مفاصلها، من أهم الأولويات".وأوضح الوزير - بحسب البيان- استعداد الوزارة لـ"تقديم الدعم الذي تحتاجه الرابطة من خلال تهيئة السبل الكفيلة بالارتقاء بواقع السياحة في البلد".من جانبه، بيّن داود شمو، رئيس رابطة الرافدين للتنشيط السياحي – حسب البيان- أن "زيارة الوزير ورئيس هيئة السياحة والمدراء العامين إلى مقر الرابطة تمثل نقطة تحول في مسار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدنا أن تكامل الجهود سيساهم في تنويع الواردات السياحية".وبيّن داود أن "من أهم أولويات وخطط الرابطة الترويج لجميع المواقع الأثرية والثقافية والدينية والترفيهية في بلدنا العزيز، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى العراق، من خلال تدريب الكوادر السياحية العراقية، وخلق بيئة سياحية مستدامة تجعل من السياحة العراقية رافداً أساسياً لدعم اقتصاد البلد من خلال تنويع الواردات".