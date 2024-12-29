بمشاركة 16 دولة.. انطلاق أول سيرك عالمي في بغداد منذ 2003

2024-12-29 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن انطلاق اول سيرك في بغداد منذ عام 2003، مبينة أن 16 دولة شاركت بالسيرك.وقال مدير علاقات وإعلام الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بغداد شهدت اليوم انطلاق اول سيرك في بغداد منذ عام 2003 بمشاركة 16 دولة"، مشيرا الى ان "العراق مقبل على عام سياحي لتكون بغداد عاصمة السياحة العربية، حيث نهيئ من أجل ذلك".وأضاف، أن "هذه المنجزات توازي عمل الأمانة والوزارات في المشاريع لتهيئة الأجواء الثقافية والسياحية والترفيهية للمجتمع البغدادي"، موضحا ان "السيرك سوف يستمر لثلاثة اشهر".وتابع أن "السيرك تم بتنظيم مع القطاع الخاص"، موضحا أنه "عمل استثماري وإيجار مؤقت".وذكر أن "الدول التي شاركت فيه من افريقيا وجنوب شرق اسيا وأوروبا الشرقية ومن تركيا"، لافتا الى أنه "يتضمن أعمالا بهلوانية وسحرية وحتى العاب الحيوانات".وبين أن "عرض اليوم خصص لـ 250 يتيما في المدارس المتعففة".



