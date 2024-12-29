بكلفة 40 مليار دينار.. قضاء عراقي على موعد مع مشروع غير مسبوق في تاريخه

2024-12-29 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة ماء كركوك، يوم الأحد، رفع خطة تنفيذ أول مشروع ماء صالح للشرب في قضاء داقوق بكلفة 40 مليار دينار وبطاقة تصل إلى 2000 متر في الساعة ليكون أول مشروع للماء في تاريخ القضاء.

وقال مدير الدائرة، عباس مردان إسماعيل، إن "قضاء داقوق (45 كم جنوب كركوك)، لا يوجد فيه مشروع ماء صالح للشرب بل يعتمد على المياه الجوفية".

واعتبر إسماعيل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الملوحة في مياه الآبار مقبولة وصالحة للاستخدام، ويوجد مشروع في داقوق يعتمد على الآبار، وهناك بحدود 3 آلاف مشترك من القضاء في دائرة ماء كركوك".

وأكد، أن "دائرة ماء كركوك أكملت التصاميم الخاصة بالمشروع ورفعته إلى وزارة التخطيط وهو حالياً قيد المصادقة".

وأوضح، أن "كلفة المشروع هي بحدود 40 مليار دينار وبطاقة ألفي متر في الساعة، وسوف يساهم في تغطية مركز القضاء بالكامل".

وتوقع إسماعيل، أن "العام المقبل سيشهد إكمال الصورة النهائية للمشروع من قبل الوزارة لغرض إحالته إلى إحدى الشركات المختصة لغرض تنفيذه وفق المواصفات المطلوبة والمحددة للمشروع".

وأشار إلى أن "قضاء داقوق الذي يعد أكبر أقضية محافظة كركوك، يعاني من شحة بالمياه الصالحة للشرب، مما دعا سلطاته وأهاليه إلى إطلاق مناشدة عبر وكالة شفق نيوز لتنفيذ مشاريع استراتيجية للماء والزراعة والطرق.

ويمتاز قضاء داقوق بأنه يجاور قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين وله امتدادات ضمن الأراضي الزراعية ويمر فيه الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد.

ومشروع ماء كركوك الموحد يمر بجانب قضاء داقوق وصولاً إلى قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وفي هذا السياق، قال قائمقام قضاء داقوق، سراج ناظم العاصي، إن "قضاء داقوق يعتبر واحداً من الأقضية المهمة في كركوك وله امتداد مع محافظات مجاورة مثل قضاء طوزخورماتو ويضاف إلى ذلك أن القضاء من أهم اقضية المحافظة من حيث المساحات الزراعية".

وتابع العاصي حديثه لوكالة شفق نيوز أن "القضاء بحاجة ماسة إلى سايلو لاستلام الحبوب وكذلك مشروع إسالة موحد كون القضاء يعتمد على المياه الجوفية لتغذية شبكة الإسالة بسبب شح المياه وعدم كفاية الحصة المائية المقررة من مشروع الماء الإروائي"، مبيناً أن "أهالي القضاء يعتمدون على مياه الآبار الجوفية في توفير مياه للشرب".