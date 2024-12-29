نائب لبناني: نشكر الحكومة العراقية لوقوفها مع لبنان طوال أيام الحرب

2024-12-29 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم عضو مجلس النواب اللبناني حيدر ناصر، اليوم الأحد، شكره إلى الحكومة العراقية لوقوفها بجانب الشعب اللبناني طوال أيام الحرب.وقال ناصر في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع):" نقدم شكرنا الى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمساندة والوقوف مع الشعب اللبناني طيلة أيام الحرب".وأضاف ناصر، أن "رئيس البرلمان سيجري الاتصالات المناسبة مع الحكومة العراقية لإعادة المواطنين اللبنانيين من العراق الى ديارهم".وبشأن انتخاب رئيس الجمهورية بين ناصر أن "الأجواء مناسبة في الداخل اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان".