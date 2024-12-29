دوري النجوم.. الميناء يفرض التعادل على الشرطة في مباراة مؤجلة

2024-12-29 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتمكن نادي الميناء بكرة القدم، اليوم الأحد، من التعادل مع نظيره الشرطة بهدف لمثله في مباراة مؤجلة لحساب الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق.واستطاع السوري محمود المواس افتتاح التسجيل القيثارة عند الدقيقة 76، فيما تمكن الميناء من إدراك التعادل في الدقيقة 90+3.وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة الـ 22 في وصافة ترتيب الدوري خلف القوة الجوية، فيما رفع الميناء رصيده للنقطة الـ13 في المركز الرابع عشر لترتيب دوري نجوم العراق.