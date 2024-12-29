2024-12-29 20:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ميسان

أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، عن احتواء أكثر من 60 نزاعا عشائريا خلال أشهر معدودة.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في المجلس مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "ميسان مثل بقية المحافظات الأخرى، شهدت سلسلة من النزاعات العشائرية في السنوات الاخيرة التي تسببت بسقوط ضحايا وحالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق لكن مع تشكيل لجنة الحكماء العشائرية ودعم حكومة ومجلس المحافظة بالاضافة الى قيادة الشرطة تحققت نتائج مهمة بملف غاية في الأهمية".

وأضاف، أن "لجنة الحكماء نجحت في احتواء أكثر من 60 نزاعا عشائريا خلال اشهر معدودة من خلال خلق تفاهمات بين الاطراف تدفع الى الحوار ومنها الى الاتفاق على حلول عادلة لكل الاطراف وهذا ما يعني معالجة جذرية لهذه النزاعات ونزع فتيل تجددها بين فترة وأخرى".

وأشار الى أن "النخب العشائرية لعبت دورا مهما في تقريب وجهات النظر بالقضايا المعقدة وصولا الى حسمها في الامن والاستقرار ودعم السلم الاهلي بعيدا عن أزيز الرصاص الذي كان مصدر قلق في السنوات الماضية لكن الاوضاع اختلفت وانخفض وتيرة النزاعات بمعدلات عالية جدا في ميسان".

وسجلت محافظة ميسان، جنوبي العراق، أكثر من 180 نزاعا عشائريا خلال 10 أشهر من العام الحالي. وتشهد المحافظة بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تستعمل فيها الأسلحة بشكل كبير وتخلف ضحايا بين أفراد العشائر المختلفة، وغالبا ما تبدأ بخلاف أو مشكلة آنية بين فردين لكنها سرعان ما تتطور لتستخدم فيها أنواعا من الأسلحة السلاح تؤدي إلى سقوط أبرياء وتوليد ثارات.

وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.