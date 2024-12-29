انتحار مسؤول مستودعات فوج عسكري في مقر عمليات ديالى

2024-12-29 20:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (29 كانون الأول 2024)، بانتحار مسؤول مستودعات فوج عسكري في مقر قيادة عمليات ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "نائب ضابط، يعمل في مقر قيادة عمليات ديالى قرب بعقوبة قام بإطلاق النار على نفسه".

وأوضح، ان "المنتحر كان منتسبًا إلى إحدى مشاجب الأسلحة والعتاد في مقر القيادة".

وأشار المصدر الى "فتح تحقيق للوقوف على أسباب انتحار المنتسب والملابسات التي رافقت هذا الحادث، الذي يعد الأول من نوعه في مقرات قيادة عمليات ديالى".

ونوه الى، ان "جميع المؤشرات تدل على أنه انتحار، ولا توجد أي دلائل على حدوث أي شيء جنائي".