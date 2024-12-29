دوري نجوم العراق.. الميناء يعادل الشرطة بالوقت القاتل

2024-12-29 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة، يوم الأحد، مع ضيفه فريق الميناء بهدف واحد لكل منهما في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 5:00 مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، حيث لم يستطع لاعبو الفريقين من التسجيل مع إهدار بعض الفرص.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، سددها بإتقان محمود المواسم، عند الدقيقة 75 من زمن المباراة، وعادل الميناء النتيجة في الدقيقة 90+3 عن طريق مجتبى علي.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 21 بالوصافة بينما رفع فريق الميناء رصيده للنقطة 13 بالمركز 14.