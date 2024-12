العراق يعلن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان

2024-12-29 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني زيدان خلف العطواني، اليوم الأحد، أن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان يعود الى عدم وجود طريق بري او جوي. وقال العطواني لوكالة الأنباء العراقية اتطلعت عليها عراق اوبزيرفر إن “المساعدات الإغاثية الى لبنان وغزة والتي تمر عن …

