عالية نصيف تكشف عن شبكة لتهريب الذهب من أربيل إلى بغداد والتلاعب بجودته من عيار 16 إلى 18

2024-12-29 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشفت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الاحد، عن شبكة لتهريب الذهب من أربيل إلى بغداد والتلاعب بجودته من عيار 16 إلى 18. وقالت نصيف في منشور على منصة “أكس”، “(م.أ.خ) الملقب (م.عرب) ، و (و.س.خ) يقومان بتهريب الذهب من أربيل إلى بغداد ويكون التغليف على شكل علب سفري في شقة …

