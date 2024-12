2024-12-29 21:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تمكنت شرطة الطاقة في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتهريب النفط ومشتقاته، حيث تم ضبط 3 عجلات كبيرة محملة بمنتوجات نفطية غير قانونية. وبحسب بيان وزارة الداخلية الذي أطلعت عليه شبكة أخبار الناصرية، فقد جاءت العملية بناءً على توجيهات أمنية مشددة لملاحقة عصابات...

وزارة الداخلية تعلن عن توقيف ثلاثة متهمين بتهريب النفط في ذي قار