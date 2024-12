تسريبات جديدة تكشف مواصفات جالاكسي S25 ألترا

2024-12-29 21:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ شاشة جديدة بحماية Gorilla Armor Glass المطورة لمقاومة أفضل للانعكاسات ◾ ذاكرة تخزين أسرع بتقنية UFS 4.0 محسنة ◾ الإعلان الرسمي متوقع في يناير 2025 كشفت تسريبات جديدة عن تحسينات تقنية في هاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا المرتقب. وبحسب Universe Ice، سيأتي الهاتف بالجيل الثاني من زجاج Corning...

