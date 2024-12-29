مصرف التنمية يعلن افتتاح فرعه الـ 31 في بغداد

2024-12-29 21:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الأحد، افتتاح الفرع رقم 31 للمصرف، في منطقة العامرية في بغداد.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا الافتتاح للفرع الجديد لمصرفنا في منطقة العامرية هو الفرع 31، والذي يعد خطوة تعكس تطلعاتنا للنمو المستمر وتوسيع نطاق خدماتنا المصرفية لتصل إلى المزيد من زبائننا الكرام".وأضاف، أن "افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن خطة مصرف التنمية الدولي لعام 2024، ويجسد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة المصرفية، التي تلبي احتياجات عملائنا المتزايدة، وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية".