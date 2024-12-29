العراق يعلن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان حاليا

2024-12-29 21:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان رئيس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني زيدان خلف العطواني، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، عن توقف إيصال المساعدات الى غزة ولبنان بسبب عدم وجود طريق بري او جوي.

وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "المساعدات الإغاثية الى لبنان وغزة والتي تمر عن طريق سوريا توقفت حالياً بسبب عدم وجود طريق جوي او بري"، مبينا ان "الكثير من عتباتنا المقدسة تقدم المساعدات الإغاثية في لبنان حاليا".

وأعرب عن أمله " في إرسال وفود لإنجاز مهمة إيصال المساعدات الى قطاع غزة ولبنان إذا توفر طريق للارسال"، لافتا الى انه "لا توجد لدينا أية وسيلة للوصول الى غزة أو لبنان".

وأكد العطواني أن "الحكومة العراقية أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات على المستويين الصحي والإغاثي الى لبنان وغزة".