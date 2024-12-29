2024-12-29 21:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة المركزية العليا لإغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني زيدان خلف العطواني، اليوم الأحد، أن توقف إيصال المساعدات إلى غزة ولبنان يعود إلى عدم وجود طريق بري أو جوي. وقال العطواني في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن “المساعدات الإغاثية إلى لبنان وغزة والتي تمر عن طريق سوريا توقفت حالياً […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يعلن إيقاف إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان: لا يوجد طريق لإيصالها أولاً على ايشان.



