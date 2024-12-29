2024-12-29 21:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- طهران

كشف مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة طهران.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني سيزور طهران ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة في النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2025، ونحن نقوم بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن هذه الزيارة".

وأشار إلى أن "زيارة السوداني والوفد الوزاري المرافق له ستركز على الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد على أيدي الجماعات المتشددة في 8 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وكانت آخر زيارة قام بها السوداني إلى طهران في 22 من آيار/ مايو الماضي وذلك للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه جراء تحطم طائرته الرئاسية شمال غرب إيران في 19 من الشهر ذاته.

وفي 11 من أيلول/ سبتمبر الماضي، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق في زيارة استمرت 3 أيام التقى خلالها المسؤولين في بغداد وبعدها توجه إلى أربيل والسليمانية ثم النجف وكربلاء واختتم زيارته بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق.